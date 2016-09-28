Волгоград, 28 сентября, 2016, 21:25 — ИА Регнум.



ehfcl.com «Динамо-Синара» (Волгоград)

28 сентября, в розыгрыше женской гандбольной Суперлиге сыгран один матч.

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) 29:31 (17:16 12:15)

Женская гандбольная Суперлига берёт перерыв до 19 октября.

15−16 октября «Ростов-Дон» и «Астраханочка» сыграют матчи группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ, а краснодарская «Кубань», волгоградская «Динамо-Синара» и тольяттинская «Лада» проведут игры второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ.

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги здесь.