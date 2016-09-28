Благовещенск, 28 сентября, 2016, 07:13 — ИА Регнум. В Амурской области с наступлением осени подорожали куриные яйца, репчатый лук, сливочное масло и свинина. Увеличение стоимости указанных продуктов разовым не является, напротив, динамика в большинстве случаев наблюдается ещё с начала августа 2016 года. За этот период наиболее весомая разница видна в случае с яйцами — 3,36 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

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Согласно последним данным Амурстата, на последней неделе сентября отмечается подорожание на 0,2% свинины, на 0,5% — сливочного масла, на 0,7% — куриных яиц, репчатого лука — на 2%.

Так, в августе этого года килограмм свинины можно было купить за 339,52 рубля, однако к последним числам сентября товар поднялся в цене до 341,69 рубля — рост составил 2,17 рубля. Масло сливочное в указанный период стоило 489,41 рубля против 491,95 рубля — 2,54 рубля роста. Десяток куриных яиц в Приамурье летом продавали за 57,63 рубля, сейчас — 60,99 рубля. В последнем случае цена поднялась на 3,36 рубля. Лук сегодня стоит 35,12 рубля, на минувшей неделе — 34,42 рубля, в августе — 41,61 рубля.

Вместе с тем наблюдается снижение стоимости на картофель, белокочанную капусту, морковь и яблоки. За последние две недели указанные позиции подешевели на 1,1%, 2,2%, 4,1% и 2,4% соответственно. В августе килограмм картофеля стоил 40,23 рубля, сейчас — 27,29 рубля, морковь —54,39 рубля вместо 45,52 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии резко выросли цены на гречку: в некоторых торговых точках рост стоимости на указанный товар доходит до 15%. В республиканской прокуратуре отмечают и другие факты завышения предельно допустимых надбавок на социально значимые продукты: это и сахар с мукой, подсолнечное масло и рис, макаронные изделия.