Новосибирск, 28 сентября, 2016, 06:55 — ИА Регнум. Несколько новосибирских семей, которые до сих пор живут в социальной гостинице «Семья» областного центра «Радуга», обратились в редакцию ИА REGNUM. Они рассказали, что их с весны пытаются выселить из соцгостиницы, руководство которой заявило, что здание аварийное и его нужно покинуть немедленно.

Марина Кузнецова Новосибирцы утверждают, что здание, где расположена социальная гостиница, в хорошем состоянии

Как выяснилось, уведомление о том, что с 1 мая гостиница прекращает свою деятельность, проживающим вручили еще в феврале. Правда, в документах о причинах выселения ничего не было сказано. Как говорят жильцы, устно им пояснили, что дом аварийный. Однако, документов, подтверждающих это, им не показали. Кроме того, они утверждают, что дом в хорошем состоянии и в здании недавно делался капремонт (для подтверждения своих слов они сделали фотографии здания внутри и снаружи).

С 1 мая им «пообещали» отключить свет, воду и вызвать опеку, чтобы детей забрали. После чего новосибирцы провели пикет у министерства социального развития, и, по их словам, от них «отстали и никого не трогали, единственное, отказали всем продлевать регистрацию». А недавно им сообщили, что отопление подавать не будут, так как теплотрасса в аварийном состоянии, и дали уведомление, чтобы в трехдневный срок освободили здание. Семьи, остающиеся пока что в помещении, заявляют, что «поступила информация — здание уже продали, и таким методом пытаются избавиться от людей».

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве социального развития Новосибирской области, куда редакция обратилась за разъяснением ситуации, капитальный ремонт здания и инженерных сетей названного учреждения не проводился пять лет, с 2011 по 2016 год. «Для дальнейшей эксплуатации здания в 2012 году ГБУ «Радуга» было проведено обследование технического состояния несущих конструкций здания. По результатам технического обследования было вынесено заключение: состояние несущих стен, деревянных перегородок, элементов деревянных перекрытий (первого этажа и чердачных) характеризуется от ограниченно работоспособного до недопустимого, что требует замены перекрытий, то есть капитального ремонта», — отметили в минсоцразвития региона.

Кроме того, в министерстве заверили, что в начале 2016 года было получено общее заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей. В результате были определены зоны с критическим состоянием междуэтажных и чердачных перекрытий, дальнейшая эксплуатация которых невозможна без проведения реконструкции. Также в зоне ответственности «Радуги» находится участок теплотрассы, и, согласно акту обследования технического состояния от 26 января текущего года, данный участок находится в аварийном состоянии. Учитывая, что при испытании тепловых сетей на гидравлические нагрузки летом 2016 года были выявлены повреждения теплотрассы, ее дальнейшая эксплуатация была прекращена.

«Так как здание и инженерные сети «Радуги» по ул. Крамского, 43 признаны аварийными, было принято решение о закрытии отделения «Социальная гостиница «Семья» с 1 мая 2016 года, о чем получатели социальных услуг, находящиеся в отделении, и срок действия которых не истек, были уведомлены», — сказали ИА REGNUM в министерстве соцразвития области, подчеркнув, что в настоящее время теплотрасса, здание и другое имущество находятся в процессе передачи в казну Новосибирской области.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в министерстве, на 23 сентября 2016 года в социальной гостинице продолжают находиться четыре семьи. Им на период действия договоров о предоставлении социальных услуг в стационарной форме, временно предоставлялась площадь жилых помещений в социальной гостинице, срок действия последнего из договоров истек 15 апреля, и в связи с прекращением деятельности отделения «Социальная гостиница «Семья» эти семьи были уведомлены в письменной форме о закрытии.

Как заявляют власти, всем им было разъяснено о существующей опасности для пребывания людей в социальной гостинице согласно заключению специализированной организации, имеющей необходимые допуски на обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей.

«Однако покидать здание граждане отказываются, мотивируя свой отказ желанием переехать в благоустроенное жилье по договору социального найма или в жилье маневренного фонда. Все разъяснения о нарушении норм действующего законодательства о предоставлении жилых помещений в Новосибирской области и ущемлении прав впереди стоящих граждан во внимание не принимаются. С семьями на протяжении всего времени проводится индивидуальная работа по дальнейшему жизнеустройству, такая как поиск подходящего варианта аренды жилого помещения, согласование с общественными организациями принятия семей на социальное обслуживание, всем семьям была предоставлена информация об этих организациях», — уверяют представители министерства социального развития Новосибирской области, подчеркивая, что семьи, находящиеся в социальной гостинице, не платят за проживание с 1 мая 2016 года, «Радуга» несет убытки в части компенсации оплаты услуг за электроэнергию, отопление, потребление воды, вывоз жидких и твердых отходов, дезобработку, содержание автоматической пожарной сигнализации, охрану ЧОП, а также расходов на заработную плату сторожа (вахтера), отвечающего за сохранность имущества и пожарную безопасность.

Исходя из тех данных, которые ИА REGNUM предоставили в министерстве, техническое обследование несущих конструкций здания в 2012 году проводило ООО «Проектно-строительная компания ОАЗиС». А общее заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей было получено в начале 2016 года от специализированной организации ООО «Консоль». Акт обследования технического состояния теплотрассы выдан 26 января 2016 года АО «СИБЭКО».

Директор «Социального центра юридической помощи» Ринат Карымов считает, что, на первый взгляд, данный случай довольно сложный, так как проживание в аварийном доме по законодательству не допускается, но выселение на улицу, скорее всего, тоже неправомерно. «Правоотношения между проживающими в социальной гостинице гражданами и Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Радуга» регулируются, прежде всего, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Жилищным кодексом РФ. Семьи живут на законных основаниях, имеют соответствующий статус, гостиница относиться к специализированному жилому фонду системы социального обслуживания населения. В первую очередь чиновники министерства социального развития должны соблюдать принципы, установленные 442 федеральным законом, а именно: социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека», — сказал ИА REGNUM Ринат Карымов, отметив, что из имеющейся информации следует, что в качестве основания для выселения граждан министерство указывает на аварийное состояние гостиницы, аварийное состояние участка теплотрассы и закрытие отделения «Социальная гостиница «Семья». Аварийное состояние подтверждается заключением специализированной организации, имеющей необходимые допуски. Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 15 ЖК РФ признание жилого помещения аварийным, то есть непригодным к проживанию осуществляется в порядке и по основаниям, установленным постановлением правительства РФ.

«Постановление правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 определяет, что дом признается аварийным только на основании заключения межведомственной комиссии. Оценки и обследования жилого помещения проводятся с участием всех надзорных ведомств, в том числе государственной жилищной инспекции, органов пожарного надзора, Роспотребнадзора и т.д. Акта одной специализированной организации в данном случае недостаточно. Без заключения межведомственной комиссии данный жилой дом аварийным признан быть не может», — заявляет юрист.

Что касается ненадлежащего состояния теплотрассы, то здесь Ринат Карымов отмечает, — в соответствии с российским законодательством, в частности Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», обеспечение бесперебойного, надежного и безопасного теплоснабжения — прямая обязанность как органов государственной власти субъекта федерации, так и муниципалитета. Причем не имеет значения, в чьей собственности находятся инженерные сети.

«Несмотря на закрытие отделения «Социальная гостиница «Семья» все обязательства перед получателями социальных услуг сохранятся и подлежат исполнению непосредственно ГБУ НСО «Радуга». В любом случае, принудительное выселение граждан из данной гостиницы будет производиться только в судебном порядке, и у людей есть возможность доказать свою правоту в суде и добиться защиты своих прав», — подчеркнул ИА REGNUM директор «Социального центра юридической помощи» Ринат Карымов.