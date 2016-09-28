Чэнду, Китай, 28 сентября, 2016, 06:22 — ИА Регнум. Сообщение о том, что сотрудникам одного из государственных учреждений г. Чэнду запретили пользоваться Samsung Galaxy Note 7, вызвало горячие дебаты среди китайских интернет-пользователей. Спустя несколько часов после публикации на официальной странице в популярной китайской социальной сети Weibo количество просмотров записи о запрете превысило отметку 150 тысяч.

habersefi.com Samsung Galaxy Note 7

Как утверждается в обращении к сотрудникам, смартфоны Samsung Galaxy Note 7 являются небезопасными и могут принести ущерб частному и государственному имуществу, пишет «Наньцзао жибао».

В инструкции также отмечено, что сотрудники должны следить за тем, чтобы устройство не заряжали посетители данного учреждения, так как это также может привести к пожару.

Менее чем через сутки запись была удалена со ссылкой на то, что данная информация является внутренней инструкцией для сотрудников и не предназначена для ознакомления третьими лицами. Чиновники также извинились и призвали интернет-пользователей понять принятые меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 сентября стало известно о еще одном случае воспламенения нового Samsung Galaxy Note 7 во время зарядки аккумулятора.