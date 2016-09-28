Хабаровск, 28 сентября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. В Свободном порту Ванино планируют построить новый современный рыборазводный завод мощностью до 50 миллионов молоди кеты в год. Инвестором выступает старейшее в регионе рыбодобывающее и рыбообрабатывающее предприятие — «Артель 50 лет Октября», которое намерено вложить 160 миллионов рублей. Но есть препятствие для осуществления проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ванинского района. Это земли Минобороны.

vaninoport.ru Свободный порт Ванино

На прошедшем заседании комиссии при Наблюдательном совете Свободного порта Владивосток председатель правления «Артели 50 лет Октября» Давид Фукс сообщил, что на реализацию проекта по строительству рыборазводного завода отведено два года.

«Мы рассчитываем на возврат порядка 4 миллионов штук кеты в год. Это позволит нашему предприятию получить право на вылов около 16 тысяч штук кеты дополнительно ежегодно. В 2015 году вылов составил 19 тысяч тонн. Проект практически готов к реализации и прошел все согласования. Администрация Ванинского муниципального района выделила земли. Единственным препятствием остаются земли Минобороны», — рассказал Давид Фукс.

Инвестор планирует вложить в проект 160 миллионов рублей. Реализация проекта, помимо увеличения стада лосося, даст новые поступления в бюджет и рабочие места для жителей старинного рыбацкого села Датта, в котором базируется Артель.

Единственным препятствием на пути к реализации проекта стали земли Минобороны. Часть земельных участков принадлежит военному ведомству

По мнению главы Ванинского района Николая Ожаровского, ситуация создана искусственно и препятствует развитию территории: «25% земель, жизненно необходимых для строительства завода, в которых соединяются все источники и сходятся все условия для строительства рыбозавода, принадлежат военным. Но это — бросовые земли. Там ничего нет, там не ведется никакая деятельность. До тех пор, пока мы не обратились в Минобороны по поводу передачи этих земель под жизненно-важный для села Датта и всего региона проект, военные о них и не вспоминали. Полагаю, они и не знали о них. Но стоило нам заявить о намерении руководства Артели построить здесь завод — земли вдруг стали очень нужны военным. Вместо государственного подхода к решению вопроса мы получаем от Миниобороны бесконечные отписки. Дело уже дошло до суда», — пояснил Николай Ожаровский.

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При этом сами жители села недоумевают: на Дальнем Востоке вовсю пропагандируют раздачу бесплатных гектаров, а пустующие земли, находящиеся в ведении Минобороны еще с довоенных времен, давно исчерпавшие свою актуальность для военного ведомства, получить под реализацию важнейших проектов невозможно.

Между тем, ситуация не нова. В 2009 году серьезную тревогу по поводу нежелания военных отдавать фактически ненужные им земли под реализацию проекта «ПОЭЗ Советская Гавань» высказывали резиденты особой портовой зоны. В результате длительных согласований реализация проекта затянулась на 6 лет, что вызвало нарекания со стороны президента РФ Владимира Путина. Причем, в случае с ПОЭЗ Советская Гавань, военные заявили свои притязания на 50% земель уже после согласования всех участков. К слову, до настоящего времени никакого военного строительства на побережье Татарского пролива не велось и не ведется. Зато руины бывших военных зданий и сооружений разбросаны по всему побережью. Так, чтобы снести все развалины в одном только поселке Заветы Ильича, где ранее квартировало крупное подразделение подводников и других отделений ВМФ, по подсчетам местных предпринимателей необходимо более 40 миллионов рублей. На это понадобится несколько годовых бюджетов поселения.

Поддержку рыбакам Свободного порта Ванино уже пообещал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заявивший о намерении обратиться в военное ведомство для решения вопроса о передаче земель под инвестиционные проекты. Глава региона также пообещал, что при оформлении этих земель инвесторам будет оказана поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко не все жители Хабаровского края в восторге от идеи раздачи бесплатных гектаров. В частности, фермеры Советско-Гаванского района предлагают изначально навести порядок с землями, которые фактически брошены военными. И готовы сделать это сами. Фермеры готовы уже сегодня построить на этих землях полноценную ферму на 200 голов крупного рогатого скота и организовать производство экологически чистой продукции. Однако военные с непонятным упорством продолжают цепляться за усеянные руинами разрушенных зданий земли. Понять причины такой неуступчивости не в состоянии ни фермеры, ни местные власти, ни население.