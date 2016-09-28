Монреаль, Канада, 28 сентября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что спортсмены не должны оправдываться за употребление ими препаратов на основе «терапевтических исключений». Заявление, в котором WADA обозначило свою позицию в связи с недавним взломом хакерами базы данных агентства, размещено на его официальном сайте.

elllas.gr Допинг на Олимпийских играх

«Эта ситуация привела к большому ажиотажу в СМИ и, к сожалению, большому количеству дезинформации. Очень жаль, что терапевтические исключения для спортсменов обсуждаются на основе частной, конфиденциальной, медицинской информации. Спортсмены не обязаны публично оправдываться за использование терапевтических исключений», — заявляют в WADA.

Как сообщало ИА REGNUM, хакерская группа Fancy Bear в течение сентября опубликовала серию документов, полученных в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства. В документах, признанных подлинными, указывается, что WADA разрешало приём запрещённых веществ целому ряду ведущих спортсменов, в том числе призёрам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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