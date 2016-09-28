Медельин, Колумбия, 28 сентября, 2016, 05:56 — ИА Регнум. В полуфинале чемпионата мира по мини-футболу Россия впервые пробилась в финал. В сложном поединке с командой Ирана Россия ни разу не уступала в счёте и довела игру до победы.

walpix.ne Гол

Иран — Россия 3:4 (1:1)

Иранцы, как и россияне, никогда не играли в финалах чемпионата мира и поначалу нервничали заметно больше, чем игроки сборной России. Однако большое игровое преимущество воплотить в забитый мяч удалось только на 14-й минуте. Гол Дмитрия Лыскова получился очень красивым. Получив мяч почти напротив воро, т он, обманув защитника, сдвинулся вдоль ворот и мощным ударом в противоход двинувшемуся вратарю вогнал мяч в левый верхний угол.

После забитого гола россияне продолжали владеть игровым преимуществом, но оно уже не было таким заметным. Минуты за три до перерыва иранцы в первый раз сравняли счёт. При штрафном ударе метров с тринадцати-четырнадцати стенка выстроилась так, что оставила возможность поразить ближний угол, куда и сумел попасть игрок сборной Ирана. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Во втором тайме игра сначала была равной, Иран полностью вошёл в игру и не уступал россиянам практически ни в чём. Здесь россиянам удался стандарт. С углового удара слева последовала верховая передача через всех игроков на то место, где был бы угол штрафной, если бы она имела углы, и оттуда с лёта Сергей Абрамов мощным ударом поразил ворота. До конца второго тайма оставалось семнадцать с половиной минут. А за одиннадцать минут до конца иранцы провели атаку, похожую на первую голевую атаку россиян, только мяч был послан в ворота низом. Счёт опять сравнялся.

Ничейный счёт продержался ровно минуту. В острой контратаке мяч низом был переведён с левого фланга на то же место, откуда забивал Сергей Абрамов, и на этот раз Владислав Шаяхметов низом забил гол, который снова вывел сборную России вперёд. После этого преимущество перешло к команде Ирана. Оно не было подавляющим, скорее небольшим, но напряжённость была заметна. Иранцы на этом чемпионате отыгрывали в игре с Бразилией и два мяча. Игра перешла в формат 4 на 5. У Ирана всё возможное время на поле находился вратарь, играющий в поле. Некоторое преимущество это давало, но риск не оправдался. Иван Чишкала перехватил мяч почти в центре своей половины поля и моментально отправил его в точно пустые ворота иранцев. Оставалось играть ещё около 50 секунд. Однако борьба не была закончена. Иранцы за одиннадцать секунд до конца основного времени отквитали один мяч, но сравнять счёт уже было выше их сил. Россия в финале!

Завтра, 28 сентября, состоится второй полуфинал, в котором в противостоянии Аргентины и Португалии определится соперник России по финалу.