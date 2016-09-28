Пекин, 28 сентября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. В Пекине состоялись переговоры представителей Китая и Индии по вопросам безопасности и борьбы с глобальными угрозами, в частности стороны обсудили деятельность международных террористических организаций.

indiatvnews.com Военные Китая и Индии

Китайскую делегацию возглавил секретарь Комиссии по политическим и правовым вопросам ЦК КПК Ван Юнцин. Интересы индийской стороны представлял председатель Объединенного разведывательного комитета Индии Рави, пишет «Чжунго синьвэнь».

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Кроме того, представители делегаций достигли консенсуса по вопросам совместного реагирования на глобальные и региональные угрозы безопасности.

Китайская и индийская делегации обменялись мнениями по вопросам текущей геополитической обстановки, обсудили проблему международного терроризма и рассказали о специфике собственного законодательства в области контртеррористической деятельности.

Участники встречи подтвердили готовность провести еще один раунд переговоров, которые должны состоятся в 2017 г. в Индии.