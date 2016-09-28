Москва, 28 сентября, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Сборная России вышла в финал чемпионата мира 2016 года по мини-футболу, в полуфинальной встрече одержав победу над командой Ирана со счётом 4:3

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Голы в составе российской команды забили Дмитрий Лысков, Сергей Арбамов, Владислав Шаяхметов, Иван Чишкала. В составе иранцев отличились Ахмад Эсмаэилпур, Али Хассанзаде и Джавид.

Соперник сборной России в решающем матче станет известен по итогам другой полуфинальной встречи — между командами Аргентины и Португалии. Финальная игра состоится 1 октября.

Отметим, что выход в финал стал наивысшим достижением российских спортсменов на чемпионатах мира по мини-футболу. До этого, на чемпионате 1996 года, российской командой были завоёваны бронзовые медали.