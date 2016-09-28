Куньмин, Китай, 28 сентября, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Власти Нинся-Хуэйского автономного района подтвердили информацию об обнаружении тела 18 шахтера, погибшего в результате взрыва скопившегося газа. Еще 2 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, в настоящий момент спасатели ищут их под землей.

uxfon.com Взрыв газа

Как утверждают спасатели, взрыв не оставил шансов на выживание всем, кто в тот момент находился в забое. Долгое время ни руководство шахты, ни другие шахтеры не могли назвать точное количество горняков, находившихся под землей в момент аварии, пишет «Жэньминь жибао».

Как позднее было установлено, в момент взрыва в шахте находилось 20 человек. Как сообщили правоохранительные органы провинции, работа на данноой шахте, принадлежащей Linli Coal Mining Co. Ltd., велась нелегально, в то время как у самой компании есть действующие до сентября 2017 г. разрешения на горную добычу.

В операции по спасению горняков были задействованы более 200 спасателей. 28 сентября к месту ЧП прибыл губернатор провинции Сянь Хуэй и его заместитель Ма Ли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, взрыв на шахте произошел 27 сентября примерно в 7:00 по местному времени.