Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2016, 05:27 — ИА Регнум. На Камчатке растет количество туристов, посещающих уникальные уголки природы — заповедные территории полуострова. Путешественники, в том числе и иностранцы, едут сюда полюбоваться на бурых медведей в естественной среде обитания, на горячие источники и вулканы.

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Причем, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике, увеличить турпоток позволяет многолетняя работа по сохранению природы и созданию инфраструктуры, которая не отразится на животных и экосистеме резервата. «В этом туристическом сезоне Кроноцкий заповедник и Южно-камчатский заказник посетили 9800. Это на 2100 человек больше, чем в прошлом году. Мы не удивлены таким ростом — мы на него рассчитывали», — говорят специалисты заповедника.

По их словам, сейчас главная цель резервата — сохранить природу для людей и вместе с людьми. Для этого совершенствуется инфраструктура и логистика. Кроме того, проводятся специальные семинары для экскурсоводов и создаются новые направления для туризма. Например, «Школа бурого медведя», в рамках которой туристы знакомились с особенностями поведения и экологии крупнейших хищников Камчатки, вели натуралистические наблюдения за медведями на заповедных маршрутах.

Как и многие годы подряд, самым популярным направлением у туристов остается уникальная Долина гейзеров, где фонтаны горячей термальной воды бьют из-под земли. Также туристы предпочитают Курильское озеро, которое считается вторым по величине пресным озером на Камчатке. Здесь нерестится крупнейшее в Евразии стадо нерки. В конце лета в бассейне озера на рыбалку собирается более 200 бурых медведей.

Долину гейзеров открыли в апреле 1941 года сотрудники Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и Анисифор Крупенин. Долина гейзеров на Камчатке пользуется огромной популярностью среди туристов. Некоторые специально ради гейзеров летят на полуостров не только из других регионов России, но и из-за границы.