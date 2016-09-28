Чита, 28 сентября, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Минздрав Забайкальского края с 1 октября начнет отслеживать доставку пациентов после ДТП, инсультов и инфарктов.

baikal24.ru Скорая помощь на вездеходе

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, речь идет о ежедневном мониторинге так называемых «сигнальных показателей, позволяющих оперативно реагировать на текущую ситуацию в здравоохранении». В частности, по словам советника министра по вопросам организации медицинской помощи взрослому населению Марины Кондратьевой, будет отслеживаться время приезда бригад скорой медицинской помощи к пациенту, которое не должно превышать 20 минут.

«Также специалисты министерства в ежедневном режиме будут контролировать доставку пациентов, пострадавших в ДТП, до травмоцентров второго и третьего уровней. Мы будет смотреть, как часто проводятся больным с инфарктом миокарда высокотехнологичные методы лечения, конкретно — ангиопластика. Кроме того, особое внимание будет уделено больным с инсультом, если быть точнее, то времени от начала госпитализации человека с таким диагнозом в профотделения — Региональный сосудистый центр (РСЦ) и первичное сосудистое отделение (ПСО), оно не должно превышать 4,5 часа. Именно по этим четырем направлениям у нас не очень хорошие показатели «дорожной карты», мы их называем сигнальными», — отметила Кондратьева.

Она добавила, что этот мониторинг позволит получить полную и объективную картину сложившейся ситуации. После анализа полученной информации сотрудники краевого Минздрава намерены начать работать над устранением недостатков.

Как сообщили ИА REGNUM в Забайкалкрайстате, в 2015 году в регионе было зарегистрировано 54,7 тыс. пациентов с болезнями кровообращения. 84,8 тыс. человек за этот период получили травмы, отравления или пострадали от воздействия других внешних причин.