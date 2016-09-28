Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Бывший президент Израиля Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет, сообщает The Independent.

news.colgate.edu Шимон Перес

В середине сентября Шимон Перес был госпитализирован после перенесённого инсульта. Врачи приняли решение ввести политика в состояние искусственной комы. Позднее медики сообщали об ухудшении состоянии экс-президента.

Напомним, Шимон Перез занимал пост президента Израиля в 2007—2014 годах, к концу срока своих полномочий он являлся старейшим действующим руководителем государства в мире. До этого дважды занимал пост премьер-министра Израиля (в 1984—1986 и 1995−1996 годах).