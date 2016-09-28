Фучжоу, Китай, 28 сентября, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Очередной тропический ураган, накануне ударивший по Тайваню, добрался до провинций Фуцзянь и Чжэцзян. Сильнейший ветер, скорость которого превышает 118 км/ч, сопровождается проливным дождем. Местные власти призывают граждан не покидать здания без крайней необходимости и переждать непогоду в своих домах.

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Как сообщают синоптики, эпицентр урагана смещается к югу, вероятнее всего тайфун доберется до провинции Гуандун. Все экстренные службы уже переведены в усиленный режим работы, пишет «Сина синьвэнь».

«Меги» привела к нарушению железнодорожного и авиасообщения. В аэропорту столицы провинции Фучжоу Фуцзяни задержано и отменено более 100 рейсов. Многие пассажиры приняли решение заночевать в аэропорту, так как возвращаться домой уже небезопасно.

Тайваньские власти сообщили, что в результате удара стихии погибло четыре человека, еще 329 получили травмы различной степени тяжести. Чиновники начали подсчитывать прямой экономический ущерб. По предварительным подсчетам, он может превысить $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 сентября местные СМИ сообщили о том, что усиление ветра, вызванное приближением тайфуна «Меги», привело к обесточиванию более 210 тыс. домов на Тайване.