Москва, 28 сентября, 2016, 04:26 — ИА Регнум. Подгруппа «Интернет + суверенитет» при рабочей группе по применению интернета в российской экономике, созданной при администрации президента, обсуждает возможный перевод российских банков на отечественные средства шифрования транзакций, пишет 28 сентября газета «Ведомости».

pbs.twimg.com Ключи и шифры

Банки и некоторые госорганизации в России используют криптографические средства с американскими сертификатами, но они могут быть отозваны в любой момент, прокомментировал представитель одного из членов подгруппы — основателя InfoWatch Натальи Касперской.

Руководитель подгруппы «Интернет + суверенитет» Илья Массух сообщил, что в первую очередь речь идёт об интернет-банкинге. Кроме этого, он не исключил появления законопроекта, который обяжет перейти на отечественное шифрование порталы госуслуг и госзакупок.

Источник, близкий к подгруппе, сообщил изданию, что идею поддерживает ФСБ, которая сертифицирует испытательные лаборатории, лицензирующие средства криптографии в России.

Как передавало ИА REGNUM, в июне этого года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку поэтапного перехода органов власти на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования.

Согласно поручению главы государства, на отечественные средства шифрования должны быть переведены федеральные органы исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, государственные внебюджетные фонды, а также органы местного самоуправления.

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