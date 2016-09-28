Вашингтон, 28 сентября, 2016, 03:58 — ИА Регнум. ФБР считает, что российские хакеры могут быть причастны ко взлому мобильных телефонов ряда членов Демократической партии США, передаёт агентство Reuters.

rightwingnews.com ФБР

Как сообщили агентству источники, близкие к расследованию, хакерские атаки на мобильные телефоны членов партии начались в конце августа. Несколько мобильных устройств, которые подверглись взлому, сотрудники ФБР взяли для изучения.

Как полагают в ФБР, совершившие атаку хакеры могут быть причастны к российским властям, а преследуемой целью мог быть срыв президентских выборов в США, которые назначены на 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне уже неоднократно выступали с заявлениями о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам на ряд ресурсов США.

Одним из крупных скандалов в ходе президентской кампании в Соединённых Штатах стала публикация на сайте WikiLeaks переписки со взломанного почтового сервиса Демократической партии. Из сообщений следовало, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон пользовалась поддержкой руководства партии в ходе первичных выборов в ущерб интересам её основного конкурента Берни Сандерса. В публикации этих данных предвыборный штаб Клинтон также обвинил российские власти.

Кремль опроверг причастность к взлому базы данных Демократической партии США. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Хиллари Клинтон абсурдными, эмоциональными и бессодержательными.

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