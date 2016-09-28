Москва, 28 сентября, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Правительство дало официальный положительный отзыв на законопроект о запрете бэби-боксов на территории России, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной совместно с экспертами общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление». Об этом сенатор сообщила 28 сентября в своём микроблоге в Twitter.

elenamizulina.ru Елена Мизулина — член Совета Федерации, председатель комитета Госдумы VI созыва по вопросам семьи, женщин и детей

«Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнения Россией положений Конвенции о правах ребёнка, поскольку существование в ряде субъектов федерации специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6−9 и 19 данного международного договора. Правительством России законопроект поддерживается при условии его доработки с учётом имеющихся замечаний», — приводится текст отзыва кабинета министров на официальном сайте Елены Мизулиной.

Сенатор отметила, что признательна правительству за поддержку законопроекта. «Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению», — отметила она.

Напомним, проект поправок в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и в Кодекс об административных правонарушениях, внесенный на рассмотрение Госдумы 1 июня этого года, предусматривает запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка.

Елена Мизулина напомнила, что законопроектом предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов в виде штрафа в размере от 1 до 5 млн рублей либо приостановления деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

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