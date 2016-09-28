Владивосток, 28 сентября, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Прозрачность и отсутствие бюрократии при выделении квот на добычу водных биоресурсов потребовал обеспечить полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке. По его мнению, только при таких условиях процесс начнёт работать на привлечение инвестиций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вопрос распределения квот всегда вызывает определённое напряжение. Для привлечения инвестиций он начнет работать только тогда, когда будет абсолютно прозрачен», — обозначил полпред.

Юрий Трутнев озвучил, что существует договорённость о распределении квот в зависимости от дедвейта строящего рыболовецкого судна: то есть объём квот будет напрямую зависеть от водоизмещения. Таким образом планируется простимулировать строительство судов. То же самое касается и строительства рыбоперерабатывающих мощностей: квоты будут распределять на основании производительности предприятия.

«Мы должны сделать условия взаимодействия бизнеса и государства максимально прозрачными», — резюмировал спикер.

Говоря о подготовке судов на дальневосточных вервях, Трутнев посчитал ключевым моментом риски рыбаков, которые придут строить на не имеющие должного опыта предприятия. Причём указанную проблему полпред отнёс к отрасли в целом и поручил Министерству промышленности решить её.

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В ходе вчерашнего совещания во Владивостоке был поднят и парадоксальный опыт России, когда рыбаки сбывают водные биоресурсы в третьи страны, а условия для ввоза рыбы из мирового океана в РФ не формируются. Юрий Трутнев напомнил, что полгода назад давал поручения Министерству экономики и Министерству финансов, однако они так и не были выполнены.

«Я попросил министров дать предложения о дисциплинарной ответственности лиц, не выполнивших поручения, в месячный срок завершить эту работу: обнулить ввозные пошлины, создать условия для того, чтобы все, кто заинтересован в том, чтобы ловить рыбу в мировом океане, ввозить её на территорию Российской Федерации, имели режим наибольшего благоприятствования», — заключил полпред президента РФ в ДФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета, который состоялся 19 октября 2015 года, подписал перечень поручений. Глава государства потребовал увеличить сок действия договора закрепления квот на вылов биоресурсов до 15 лет, выделять до 20% квот от добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели. Кроме того, речь шла о закупке новых судов, которые были бы построены на отечественных верфях, и об увеличении объёма освоения квот до 70% вместо 50%.