Москва, 28 сентября, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в Сирии за сутки 27 сентября был нарушен боевиками 25 раз на территории провинций Дамаск, Алеппо и Латакия. Об этом говорится в информационно бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru 27.09.2016 Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

В частности, в провинции Дамаск террористами из ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия были обстреляны населённые пункты Хараста, Хауш-Насри, Дума, Джаубар, Хауш-эль-Фара, Арбил, Блелие и больница Ибн-Сина.

В провинции Алеппо обстрелам из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии и миномётов подверглись населённые пункты Беньямин, Эль-Хадер и Азизия, квартал Хай-эль-Ансари, район «1070», торговый центр «Кастелло» и КПП на дороге Кастелло в городе Алеппо.

В провинции Латакия боевиками из ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия обстреляны населённые пункты Айн-эль-Кантара, Раша и Караманли, а также позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — подчёркивается в документе.

Сообщается также, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё трёх населённых пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 671.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.

При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи населению Сирии. В частности, жителям населённого пункта Мзайра провинции Латакия доставлены сахар, мука, рис, чай и консервы, общей массой более одной тонны.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится также в документе.