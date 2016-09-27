Вашингтон, 28 сентября, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама предложил кандидатуру Джеффри Долорентиса на должность первого за 50 лет посла Соединённых Штатов на Кубе. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gosindex.ru Флаги Кубы и США

С 2015 года Долорентис занимает должность временного поверенного в делах США на Кубе, а до этого в течение года возглавлял Секцию интересов С 2011 по 2014 год Долорентис служил послом и альтернативным представителем США при ООН по специальным политическим вопросам.

Кандидатуру американского посла на Кубе после номинирования президентом Бараком Обамой должен одобрить Сенат США.

Как сообщало ИА REGNUM, оттепель в отношениях между Гаваной и Вашингтоном началась в декабре 2014 года, когда президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о возобновлении дипломатических отношений, прерванных в 1961 году.

В конце июля исполнился один год с момента, как две страны возобновили работу своих посольств. За это время остров посетил с визитом Барак Обама. Вашингтон ослабили некоторые санкции в отношении Гаваны, однако экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США остаётся в силе.