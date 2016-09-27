Шарлотт, США, 28 сентября, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Сотрудников главного управление полиции города Шарлотт в американском штате Северная Каролина эвакуировали из-за возможной угрозы взрыва. Об этом сообщается в официальном микроблоге управления полиции в Twitter.

f5.pmo.ee Подозрительный пакет

«Подозрительный пакет обнаружен в главном управления полиции города Шарлотт. Здание эвакуировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту прибыли взрывотехники, которые в настоящее время обследуют здание.

Напомним, город Шарлотт стал очагом новой волны расовых беспорядков в США после убийства 20 сентября сотрудником полиции 43-летнего афроамериканца Кита Ламонта Скотта, который, как показалось офицеру, вышел и автомобиля с оружием. Полицейский открыл огонь, поскольку счёл, что мужчина представляет «непосредственную смертельную угрозу». Пострадавший от полученного ранения скончался в больнице. Оружия ни при себе, ни в автомобиле у мужчины обнаружено не было.

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