Амстердам, 28 сентября, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Международная следственная группа, занимающаяся расследованием обстоятельств катастрофы малайзийского Boeing 777 над Украиной, пришла к заключению, что самолёт был сбит из ЗРК «Бук» с территории Донбасса, пишет газета Guardian со ссылкой на анонимных дипломатов.

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По информации издания, соответствующий доклад следственная группа, в состав которой входят представители Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии и Малайзии, опубликует 28 сентября.

Сообщается, что в отчёте будут представлены карты Google с указанием места близ населённого пункта Снежное, откуда, по версии следователей, была выпущена ракета, сбившая пассажирский авиалайнер.

По сведениям газеты, полученные в ходе расследования данные также указывают на то, что комплекс «Бук» относился к 53-й бригаде российской ПВО, дислоцированной в Курске.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ села Грабово в Донбассе, в районе вооружённого конфликта. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, никто из них не выжил.

С момента катастрофы Украина и западные страны утверждают, что лайнер был сбит ополченцами Донбасса с помощью ЗРК «Бук». Руководство Донецкой и Луганской народных республик не раз сообщало и приводило доказательства, что не располагает средствами, которыми можно было бы сбить самолёт на такой высоте.

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