Москва, 27 сентября, 2016, 23:00 — ИА Регнум. В Москве фестиваль «Круг света» вошел в Книгу рекордов Гиннесса, заявил в ходе торжественного закрытия светового шоу мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник поблагодарил дизайнеров и специалистов в области аудиовизуального искусства за масштабный праздник света в столице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

art-assorty.ru Московский фестиваль «Круг света»

«Фестиваль стал доброй московской традицией. Он будет продолжаться и в следующем году», — сообщил мэр.

Собянин пояснил, что фестиваль вошел в Книгу рекордов Гиннесса в двух номинациях: «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» и «Самая большая видеопроекция».

Напомним, «Круг света» стартовал с 23 сентября 2016 года. На шести площадках Москвы проходили световые шоу до 27 сентября. В одном из представлений было задействовано главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова.