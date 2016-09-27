Москва, 28 сентября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый антирекорд Лиги чемпионов по количеству матчей подряд с пропущенными голами по итогам встречи с лондонским «Тоттенхэмом».

agitacaovip.com.br Гол

Игра, проходившая вечером 27 сентября на столичной «ЦСКА Арене» стала для голкипера уже 39-й встречей в рамках Лиги чемпионов, в ходе которой ему не удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

Впервые Игорь Акинфеев пропустил гол в главном европейском клубном турнире в сезоне 2006/2007 и с тех пор неизменно пропускал мячи в каждой игре: 35 — в групповом турнире, четыре — в квалификационном раунде.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» завершился со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол в матче, на 71-й минуте, забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.