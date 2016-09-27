Москва, 28 сентября, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Футболисты московского клуба ЦСКА уступили лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая вечером 27 сентября на «Арене ЦСКА», завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.

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Единственный гол в матче, на 71-й минуте, забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

ЦСКА с единственным очком опустился на последнее, 4-е место в группе Е. «Тоттенхэм» с тремя очками занимает второе место.

В следующем матче группового этапа ЦСКА 18 октября примут на своём поле «Монако», в тот же день «Тоттенхэм» встретится на выезде с немецким «Байером».