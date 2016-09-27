Гвадалахара, Мексика, 28 сентября, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Глава американской частной аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск решил немного отвлечь внимание от недавнего взрыва его ракеты-носителя Falcon 9 и рассказать о своих планах по колонизации Марса. Каким образом человечество станет «межпланетным видом» Маск рассказал накануне, 27 сентября, Международной астронавтической конференции, проходящей на этой неделе в Гвадалахаре.

gizmodo.in Яблони на Марсе

Макск, в общем-то, не сказал ничего принципиально нового, а просто несколько оживил тему колонизации ближнего космоса (Солнечная система). Он напомнил, что Марс — ближайшая планета к Земле, на которой, теоретически, можно создать искусственную среду для обитания человека. Венера для этого не подходит, так как имеет слишком горячую и токсичную атмосферу, а Меркурий — это сожжённое Солнцем небесное тело практически без атмосферы.

Поскольку жизнь на Земле может прерваться в результате какой-нибудь катастрофы (ядерная война, например), то сделать человечество «космическим видом» — вполне подходящий способ избежать его гибели, считает Маск, и Марс для это подходит.

Далее Маск рассказал о расчетах SpaceX по проекту колонизации Марса. Предлагается сделать особые многоразовые корабли, которые на «возобновляемом топливе» перевезут на Марс миллион человек. За одну ходку корабль сможет перевозить около 100 или 200 пассажиров, а также около 450 тонн полезного груза.

На Марсе следует создать город, и обеспечить его местными планетарными ресурсами. Заправки многоразовых кораблей для обратного полета на Землю также нужно будет осуществлять, используя марсианские ресурсы.

Маск, известный своими безудержными фантазиями, ещё долго рассказывал, о том, как можно было бы отправить миллион человек на Марс, чтобы они там основали вполне самодостаточную колонию.

Под конец он признался, что средств на осуществление такой программы у него конечно же нет, но все те деньги, что он заработал на данный момент, Маск хочет вложить в это дело. Илон пошутил, что SpaceX будет принимать пожертвования через Kickstarter и искать иные источники денег.

В любом случае, Маск один из единственных влиятельных людей в мире, кто действительно грезит покорением космоса и предпринимает в этом направлении какие-то шаги, пусть и не всегда удачные.

Государственные космические программы, прежде всего таких стран, как США, России и Китай, всерьез не ставят задачи по колонизации Солнечной системы. Максимум, что обсуждается — это разовая пилотируемая экспедиция на Марс с целью «показать флаг» и взять образцы. У Китая есть программа по созданию базы на Луне, но заметного прогресса по ней не наблюдается.

Колоссальные ресурсы великих держав тратятся на военные нужды.