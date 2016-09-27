София, 28 сентября, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора 27 сентября обсудили взаимодействие двух стран в торгово-экономической и энергетической сферах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru «Южный поток»

«Обсуждалась проблематика двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. Владимир Путин и Бойко Борисов затронули также некоторые вопросы международной повестки дня», — говорится в кратком пресс-релизе. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.

В свою очередь пресс-служба правительства Болгарии сообщает, что одной из тем разговора был вопрос погашения Национальной энергетической компанией Болгарии задолженности перед российским «Атомстройэкспортом» по нереализованному проекту строительства АЭС «Белене».

«Премьер Борисов проинформировал президента Путина, что болгарским правительством предприняты конкретные шаги для погашения задолженности НЭК перед «Атомстройэкспортом», сумма которой по состоянию на 19 сентября 2016 года составляет 628 млн евро, включая основной долг, судебные расходы и проценты», — говорится в сообщении.

Бойко Борисов отметил, что этот вопрос уже рассматривается в Народном собрании Болгарии. Он заявил, что болгарская сторона настаивает на пересмотре процентов по долгу. «Наша цель состоит в том, чтобы решить проблему между двумя компаниями и создать стабильную основу для будущих совместных энергетических проектов», — сказал премьер-министр, ещё раз настояв на том, чтобы российская сторона приняла во внимание болгарские претензии относительно процентов.

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Пресс-служба правительства Болгарии информирует также, что Путин и Борисов «выразили удовлетворение достигнутыми результатами деятельности рабочих групп по энергетическим проектам, договорённость о создании которых была достигнута в ходе предыдущего телефонного разговора». Стороны также обсудили проект строительства в Болгарии газораспределительного центра «Балкан» и подготовку к трёхсторонней встрече представителей Болгарии, России и Еврокомиссии, на которой должны быть чётко определены технические, экономические и юридические детали этого проекта. Борисов и Путин договорились, что эксперты «Булгартрансгаза» ознакомят российскую сторону с разработанной бизнес-моделью газового хаба.

Сообщается, что президент России «приветствовал открытый диалог с болгарским премьером и честную позицию, что газовый хаб должен быть реализован при письменных гарантиях Европейской комиссии и на взаимовыгодных условиях для всех сторон, участвующих в строительстве».

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Кроме этого, как отмечает пресс-служба, Владимир Путин и Бойко Борисов «выразили удовлетворение ростом числа российских туристов в летний сезон в Болгарии, каковых оказалось на 40% больше, чем предыдущим летом». «Путин высоко оценил организацию безопасности, которая гарантировала спокойствие иностранных граждан на болгарском побережье Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе предыдущего телефонного разговора, состоявшегося в начале августа, Владимир Путин и Бойко Борисов договорились о создании рабочих групп для обсуждения вопросов, связанных с такими энергетическими проектами, как газопровод «Южный поток» и АЭС «Белене». Также стороны договорились активизировать взаимодействие в рамках российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Встреча сопредседателей этой комиссии состоялась 16 сентября в Варне.

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Напомним, в июне этого года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек.

Болгарская сторона настаивает на том, что в Международном арбитражном суде в ходе подсчёта процентов могла произойти техническая ошибка и сумма компенсации должна быть ниже.