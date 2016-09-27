Вашингтон, 28 сентября, 2016, 00:08 — ИА Регнум. ФБР опубликовало статистику насильственных преступлений, совершенных в США в 2015 году. Уровень преступности в США вырос на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Количество убийств выросло на 10,8% за двенадцать месяцев 2015 года, что является самым большим ростом за год начиная с 1971 года.

Sherman Geronimo-Tan Преступление

В стране зарегистрирован рост убийств афроамериканских мужчин и возросло число смертей от выстрелов. В 2015 году убито на 900 афроамериканцев больше, чем в 2014 году, а доля убийств с применением оружия возросла на 71,5%.

Статистика 2015 года показывает, что в США было совершено 372 насильственных преступления и 1480 преступлений против собственности в расчете на 100 000 жителей, увеличившись на 3,1% и сократившись на 3,4% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Все 1 197 704 преступления, зарегистрированные в этом году, включают в себя такие преступления, как убийства, убийства по неосторожности, изнасилования, грабеж, разбойные нападения, посягательство на имущество, кражи автомобилей и поджоги. Количество краж возросло на 1,4%.

Несмотря на то, что эксперты не сделали окончательного вывода о причинах роста преступности, эта тема может стать одной из самых острых тем избирательной кампании. Публикация данных соответствует дню, когда публикуются данные итогов первого раунда дебатов между кандидатами в президенты, демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом.

В то время как Клинтон была «адвокатом» демократичной политики в отношении преступности, выступала за усиление контроля за оружием, реформирование судебной системы, профилактику уличной преступности, ее соперник Трамп повторял, что ситуация «выходит из-под контроля», и настаивал на ужесточении полицейских методов. Тем не менее данные ФБР показывают, что уровень убийств в США по-прежнему составляет только половину от уровня, зарегистрированного в конце 1980-х и начале 1990-х, когда страна пережила один из своих худших кризисов, связанных с увеличением числа убийств.

Цифра, отражающая количество убийств, — 15 696, похожа на данные 2009 года. Разница в том, что тогда, по данным недавно опубликованного исследования Центра Бреннан (Нью-Йорк), убийства происходили в основном только в десяти городах. А в 2015 году преступность возросла в равной степени по всей стране.

Пять городов, в которых особенно вырос уровень преступности в прошлом году, — это Чикаго, Балтимор, Хьюстон, Милуоки и столица Вашингтон — округ Колумбия. В других городах, где преступность исторически была высокой, как, например, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, уровень убийств остается на прежнем уровне.

«Нет доказательств, что имеет место всплеск преступлений на национальной почве, хотя рост подобных преступлений в отдельных городах все же представляет собой серьезную проблему», — утверждают авторы доклада. В случае с Чикаго, например, число убийств выросло почти на 50% в 2016 году. Центр Бреннан учел убийства, произошедшие в 30 городах страны, и считает, что количество насильственных преступлений может увеличиться на13,1% в 2016 году и в Чикаго, и в Балтиморе, и в Хьюстоне. Эти города несут основную ответственность за ухудшение статистики.

Использованы материалы испанской газеты El Pais.