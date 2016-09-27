Бухарест, 28 сентября, 2016, 00:07 — ИА Регнум. В Румынии не оценили жест посольства РФ в Румынии, пожертвовавшего 100 евро в рамках кампании румынского государства по сбору денег на приобретение скульптуры Константина Бранкузи (французский скульптор румынского происхождения) «Мудрость земли». Как передает корреспондент ИА REGNUM, недовольство румынских общественников вызвало то, что официальное сообщение о «скромном финансовом взносе» посольства РФ на сайте дипмиссии сопровождалось видеороликом на историческую тему, который в Бухаресте сочли «пропагандистским».

Освобождение Бессарабии от румынской оккупации. 1940 год

В нем рассказывалось, как румынские и русские войска в Первую мировую войну «вместе воевали за независимость Румынии», во Вторую мировую войну — армии СССР и Румынии «вместе сражались за независимость Европы», а в послевоенное время Румыния «воссоздавалась, развивалась и индустриализировалась при поддержке Советского Союза».

27 сентября у здания посольства РФ в Бухаресте прошла акция протеста под лозунгом «Подари один цент России». «Посол России с гордостью объявил, что пожертвовал 100 евро на «Мудрость земли». Мы считаем это унижением, так что приглашаем всех вернуть «бакшиш» мелкими монетами. Одного цента будет достаточно, если нас соберется много. Как бы там ни было, лучше не оставаться должными, как русские должны нам несколько десятков тонн золота, и это если не продолжать подсчетов», — заявили в инициативной группе, организовавшей протест.

Сбор денег для того, чтобы румынское государство выкупило у частных коллекционеров скульптуру «Мудрость земли» Бранкузи, стал в Румынии своего рода национальным культурным проектом. Часть суммы — 5 млн евро — выделено правительством Румынии, недостающие 6 млн евро предполагается собрать из добровольных частных пожертвований граждан.

В рамках кампании по сбору средств был снят видеоролик «Последний поезд», в котором образы Сталина, СССР и солдат Красной армии представлены в качестве «сил зла», отнявших у Румынии все, включая ее культурное достояние и «золотой запас». А сама кампания тем самым приобрела ярко выраженный антисоветский и антироссийский характер.

Видеоролик, распространенный посольством РФ, был расценен как «ответ» на видеоклип кампании, тем более что в нем появляются некоторые кадры из оригинального ролика, а завершается посольский клип словами: «Румыния должна вернуть свои ценности. Дети должны учить настоящую историю».

В порядке урока настоящей истории для посольства РФ в Бухаресте ИА REGNUM напоминает, что в действительности «совместное участие» румынских и российских войск в Первой мировой войне закончилось тем, что Румыния, воспользовавшись гражданской войной в России, в декабре 1917 года оккупировала российскую Бессарабию.

А во Второй мировой войне «совместному сражению» СССР и Румынии за освобождение Европы предшествовали более трех лет (1941−1944 гг.), в ходе которых румынская армия воевала против СССР на стороне Гитлера, представляя собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов нацистской Германии (267 727 человек).

На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Точных данных по общим потерям СССР в результате румынской оккупации до сих пор нет.

Лишь в августе 1944, когда Красная армия дошла до румынской территории в Румынии, произошел переворот — король Михай I сверг фашистского диктатора Иона Антонеску, и Румыния «героически» переметнулась на сторону победителей и начала «сражаться за независимость Европы» на стороне антигитлеровской коалиции.

Что касается «румынского золотого запаса», тему которого Бухарест настойчиво пытается впихнуть в румыно-российскую двустороннюю политическую повестку, то стоит напомнить, что «румынское золото» было передано на хранение Российской империи в декабре 1916 года, после того как в августе того же года Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, и ее территория была оккупирована Германией и ее союзниками. В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, и вопрос возвращения «румынского золота» увязывался правительством СССР непосредственно с прекращением оккупации Бессарабии. Тем не менее в 1935 году Советский Союз передал Бухаресту часть ценностей.

В 1940 году Бессарабия была включена в состав Молдавской ССР, но уже в 1941 году Румыния совместно с гитлеровской Германией оккупировала территорию СССР. По Парижскому мирному договору 1947 года Румынию обязали выплатить СССР репарации на сумму $300 млн, что составляло лишь пятую часть реального ущерба, нанесенного Румынией Советскому Союзу за период оккупации. Но после установления в Румынии коммунистического режима в том же 1947 году репарации были отменены, а в 1956 году по решению Никиты Хрущева еще часть румынских ценностей была возвращена в качестве жеста доброй воли.

Пришедший в 1965 году к власти в Румынии Николае Чаушеску потребовал вернуть оставшееся золото, на что получил отказ, мотивированный тем, что долги Румынии, в том числе и в рамках Организации Варшавского договора, значительно превышают стоимость оставшегося в СССР румынского золотого запаса.

В 1997 году Румыния вновь подняла вопрос о возвращении золотого запаса, который до сих пор является одним из препятствий для установления нормальных российско-румынских отношений.