Калуга, 27 сентября, 2016, 23:47 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы прокуратуры Калужской области. На координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Порядка 70 преступлений в кредитно-финансовой сфере выявлено прокурорами в 2015—2016 годах, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM, по материалам координационного совещания руководителей правоохранительных органов Калужской области.

Из-за непростой экономической ситуации, за последние годы, в регионе наблюдается значительное увеличение количества преступлений в кредитно-финансовой сфере. В прошлом году на территории области было зарегистрировано 49 преступлений, данного типа, а в первом полугодии 2016 года зафиксировано 21 преступление. Также, за это время прокурорами было принесено 17 протестов, внесено 28 представлений, а к административной ответственности привлечено 6 лиц.

В основном, в регионе наблюдаются нарушения при взаимодействии кредитных организаций с юридическими лицами по взысканию просроченной задолженности, при взыскании судебными приставами-исполнителями задолженности по кредитам с физических лиц, а также в ходе принятии решений об окончании исполнительных производств.

В обозреваемый период значительно возросла раскрываемость прокурорами данной категории преступлений с 71,4% за 6 месяцев 2015 года до 100% в этом году. Кроме того, в 2016 году на 75% больше было привлечено лиц к уголовной ответственности, а по фактам неправомерных действий заемщиков в этом году было возбуждено 25 уголовных дел.

Кроме того, анализ показывает, что преступления в кредитно-финасовой сфере области, в основном, совершаются служащими банков при открытии счетов, а также использовании персональных данных клиентов.

Также праоохранительными органами региона были установлены факты хищения совершеные сотрудниками банков путем мошенничества с использованием персональных данных клиентов и присвоения денежных средств заемщиков, вносимых ими в счет погашения задолженности по кредиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2016 года на территории Калужской области осуществляли свою деятельность 239 банковских учреждений, из которых 4 кредитные организации, 6 филиалов региональных банков, 3 представительства, 10 кредитно-кассовых офисов, 89 операционных офисов, 127 дополнительных офисов. Также на территории региона зарегистрировано 10 микрофинансовых организаций, 29 ломбардов, 5 кредитных потребительских кооперативов и 54 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.