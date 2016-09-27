Чебоксары, 27 сентября, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Тарифы на мусор в Чувашии после запуска нового полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске были необоснованно завышены. По итогам проверки, проведённой в отношении директора ЗАО «Управление отходами», прокуратурой инициирован вопрос об уголовном преследовании. Кроме того, главе Чувашской Республики вынесено представление из-за отсутствия должного контроля за установлением платы за обращение с отходами. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) со ссылкой на доклад Генпрокуратуры.

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Проверка проводилась Генпрокуратурой совместно с ФАС и Минстроем РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил проверить новый полигон ТБО в Чувашии на предмет «обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами». Проверка была инициирована после обращения «фронтовиков» к президенту на «Форуме действий. Регионы»: главе государства пожаловались на 16-кратный рост цен за мусор в Чувашии.

«Прокуратура подтвердила тот факт, что тарифы были действительно необоснованно завышены. Например, в отчете говорится, что генеральный директор ЗАО «Управление отходами» «своим приказом самовольно установил плату» в городах Чебоксары и Новочебоксарске — 425 рублей за 1 куб. метр. Ранее жители этих городов платили за вывоз мусора в 16 раз меньше — 27,4 рублей за 1 куб. метр», — отмечается в релизе ОНФ.

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По данным «фронтовиков», в результате проверки в отношении директора ЗАО «Управление отходами» прокуратурой «инициирован вопрос об уголовном преследовании». «Кроме того, главе Чувашской Республики вынесено представление из-за отсутствия должного контроля со стороны республиканского министерства природных ресурсов за установлением размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя рост цен на временное хранение мусора, расплывчато сообщил, что «максимум увеличение за сбор, за вывоз, в конечном счёте — за утилизацию мусора» составило 50%: «Для юридических лиц — 26%, для физических лиц, начиная с 25% до 40%». Затем глава республики и вовсе заявил, что сбор, вывоз, утилизация ТБО в удельном весе общих тарифов в расходах семейного бюджета занимает «2−3%, по отдельным территориям может быть 4−4,5%», и «это вообще не так значимо». Конкретных цифр глава Чувашии избегал.

Поручение президента РФ о проверке обоснованности платы за хранение отходов исполнено. В региональном штабе ОНФ предлагают снять с контроля данное поручение, и отслеживать ситуацию совместно с общественниками. «Ведь в результате с октября 2015 года, когда в 16 раз были завышены тарифы, граждане переплатили за вывоз мусора более 115 млн рублей. Поэтому, во-первых, необходимо установить экономически обоснованные тарифы на утилизацию отходов. А во-вторых, решить, каким образом следует возместить понесенные гражданами убытки», — приводят «фронтовики» мнение члена РГ ЦШ ОНФ «Качество повседневной жизни» Светланы Калининой.

Напомним, с марта 2014 года по указанию президента создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений Владимира Путина. Контрольное управление президента направляет «фронтовикам» доклады правительства для подготовки заключений, без которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается рассмотрение двух резонансных антимонопольных дел в связи с ценами на мусор, которые были установлены после запуска нового полигона ТБО в Новочебоксарске. Ранее УФАС предупредило филиал ЗАО «Управление отходами» за «навязывание невыгодных условий» договора хозсубъектам «путём установления необоснованной цены и нарушение порядка ценообразования за услуги по временному накоплению отходов с последующим размещением». После отказа установить «экономически обоснованную» цену, УФАС возбудило дело. Затем — ещё одно, включив в число ответчиков и Минприроды Чувашии, подозревая их в действиях, «которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости на услуги ЗАО «Управление отходами» для организаций на рынке оказания услуг по хранению ТБО».