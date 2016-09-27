Лондон, 27 сентября, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс уволен с занимаемой должности после предъявления ему обвинений в коррупции. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба английской футбольной ассоциации.

tr.eurosport.com Сэм Эллардайс — бывший главный тренер сборной Англии по футболу.

Сообщается, что Эллардайсу были предъявлены обвинения в коррупционной деятельности. Футбольный специалист попался на уловку журналистов, которые представились бизнесменами и заявили Эллардайсу, что хотят получить определённый доход с английского трансферного рынка.

После подставных переговоров тренер английской сборной согласился повлиять на переговоры о сделке на сумму порядка 400 тысяч фунтов. Кроме того, Эллардай «по секрету» рассказал подставным бизнесменам несколько возможностей обойти правила осуществления трансферов, принятые в Англии.

Когда обман раскрылся, Эллардайс не стал отпираться и признал, что совершил нарушение. Он принес извинения. Однако, проступок тренера довольно серьезный и сам Эллардайс и руководство ассоциации приняли совместное решение расторгнуть контракт.

Временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии по футболу назначен Гарет Саутгейт. ассоциация, пожелав Эллардайсу удачи в дальнейшем, начала поиски нового наставника национальной команды.