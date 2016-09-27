Псков, 27 сентября, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Псковский археологический центр исследует содержимое клада, который был обнаружен в Музейном переулке Пскова при проведении археологических раскопок.

forumimage.ru Клад

Клад был найден ещё 15 сентября в подвальном помещении здания, разрушенного в 1970-е годы, но о его содержимом псковские археологи рассказали СМИ только сейчас. В развале печи были найдены монеты, ордена и медали — всего более трёхсот предметов. Клад был укрыт в шести жестяных банках, а также в кубке и ковше.

Основа клада — нумизматическая коллекция: от монет-чешуек XV века Новгорода, Пскова, Твери, Москвы до монет Николая II, а также коллекция орденов и медалей XVIII—XIX вв.

Археологи обнаружили в кладе государственные награды: кубок и два бокала с вензелями Екатерины II. «Но особое место занимает наградной ковш с имперским гербом и дарственной надписью, возможность прочтения которой появится только после реставрации», — сообщили в археологическом центре.

Помимо монет и наград, среди спрятанных сокровищ были найдены иконы-складни, образки, киотные кресты (XV-XIX вв.).

В настоящее время клад ещё разбирается, составляется опись предметов. Все находки атрибутируются и готовятся к реставрации, а с отдельными уже работают специалисты. Клад передан Псковскому музею-заповеднику.

По одной из версий, клад мог принадлежать купцу, коллекционеру Фёдору Плюшкину, который известен тем, что собрал на территории Псковской губернии коллекцию древностей из более чем миллиона экспонатов.