Тула, 27 сентября, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Тульская область приняла участие в заседании Координационного совета по туризму Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ», состоявшемся в рамках Международного Туристического Форума «Отдых». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» Николай Константинов, заместитель председателя Координационного совета, заместитель председателя правительства Рязанской области — руководитель представительства правительства Рязанской области Надежда Назина, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков, руководители органов исполнительной власти в сфере туризма.

visitusadba.ru Усадьба Поленово. Тульская область

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, связанные с развитием детского туризма в Центральном федеральном округе, организацией экскурсионного обслуживания, системы аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также качества экскурсионного обслуживания.

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина поприветствовала собравшихся от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который «не просто уделяет важное значение туризму, но и выдвигает его как одно из приоритетных направлений в развитии региона». В своем докладе она рассказала о продвижении проекта «Русские усадьбы» и вовлечении усадебных комплексов в туристский оборот регионов Центрального федерального округа.

Татьяна Рыбкина отметила, что маршрут «Русские усадьбы», созданный в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, является одним из знаковых не только для регионов Центральной России, но и страны в целом. Основной задачей проекта на сегодняшний день является активное продвижение с привлечением новых форм.

Министр обозначила, что в июле 2016 года при Центре развития туризма государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» создан координирующий межрегиональный орган проекта — туристско-информационный центр «Русские усадьбы».

В целях популяризации проекта в рамках международных туристских выставок и форумов распространяется полиграфическая продукция: буклеты по различным вариантам маршрута «Русские усадьбы», путеводитель «Русские усадьбы». Проект традиционно представлен на международных туристских выставках «Интурмаркет», «MITT», «Отдых» в Москве, международной туристской выставке JATA (Токио, Япония), международной туристской выставке «BITE» (Пекин, Китай) и т.д.

В этом году в рамках выставки «Отдых» на стенде Тульской области функционирует зона «Русские усадьбы», где посетители и участники выставки могут получить подробную информацию о маршрутах и усадьбах регионов-участников проекта.

В целях продвижения проекта на внутренний и международный туристские рынки министерством культуры и туризма Тульской области в сентябре 2016 года созданы видеоролики на русском и английском языках.

Проект «Русские усадьбы"включен также Министерством культуры Российской Федерации в 2016 году в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма. В текущем году стартовал маршрут «Русские усадьбы. Литература», который объединил Московскую, Тульскую и Рязанскую области. До конца года по маршруту проедут более 2 000 детей практически изо всех субъектов Российской Федерации.