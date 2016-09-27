Тбилиси, 27 сентября, 2016, 23:17 — ИА Регнум. Созданная всего несколько недель назад избирательная платформа «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» распадается. Новый политический центр «Гирчи», основанный в свое время бывшими членами «Единого национального движения», который в середине августа выступил с предложением объединения с партией Бурчуладзе, 27 сентября вечером объявил о выходе из состава избирательной платформы.

imgur.com Камень и дерево

Как заявил один из лидеров «Гирчи» депутат парламента Зураб Джапаридзе, в блоке Пааты Бурчуладзе было очень много проблем, в том числе при составлении списков, в отношениях с людьми, в управлении, а также были финансовые проблемы.

«Это было сложное, но необходимое решение», — констатировал Джапаридзе. Первая проблема между «Гирчи» и Паатой Бурчуладзе, по информации Зураба Джапаридзе, возникла при составлении списков, когда лидер избирательной платформы потребовал исключения из избирательного списка платформы членов партии «Гирчи».

«Обо мне речи не шло. Он (Бурчуладзе) сказал мне, что я буду в списках и войду в парламент. Но он нас шантажировал и говорил, что если мы не сумеем найти определенные финансы, то он исключит членов «Гирчи» как из списка партии, так и из списка блока», — сообщил Джапаридзе.

По его же оценке, деньги были нужны Паате Бурчуладзе не для партийных целей, а для личных нужд.

Выйдя из состава платформы Бурчуладзе, «Гирчи» выбыли и из избирательного процесса, так как заново зарегистрироваться на участие в выборах уже не смогут. Тем не менее, Зураб Джапаридзе заверил своих сторонников, что остается в политике и будет проводить и отстаивать свои взгляды и ценности.

«Встретимся на следующих выборах», — подчеркнул Джапаридзе.

Пока не известно, какое решение примет еще один бывший соратник Михаила Саакашвили, Георгий Вашадзе, немногим более месяца назад объединившийся с блоком Пааты Бурчуладзе.

Как заявил телекомпании «Рустави-2» сам Бурчуладзе, с Георгием Вашадзе у него никаких проблем нет. Свое решение относительно пребывания в составе блока Вашадзе пообещал объявить завтра, 28 сентября.

Ранее, именно из-за объединения Пааты Бурчуладзе с бывшими соратниками Михаила Саакашвили, партию «Государство для народа» покинул ряд ее активистов и видных, хорошо известных обществу представителей.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.