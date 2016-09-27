Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва сегодня, 28 сентября, соберутся на первое заседание в новом составе, где определятся с кандидатурой спикера и решат, кто из них будет работать на постоянной основе — за зарплату.

lenoblzaks.ru Зал заседаний Заксобрания Ленобласти

Перед началом заседания народные избранники получат мандаты из рук главы Леноблизбиркома Владимира Журавлева. Напомним, что из 50-ти депутатов Законодательного собрания региона VI созыва 40 депутатов будут представлять партию «Единая Россия», 4 депутата — ЛДПР, 3 — «Справедливую Россию», 3 — КПРФ.

В начале заседания парламентариям предстоит избрать своего председателя. Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатура лидера областных единороссов и спикера парламента предыдущего созыва Сергея Бебенина на эту должность была одобрена конференцией Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Также эту кандидатуру поддержал глава региона Александр Дрозденко.

Вслед за выборами спикера, парламентарии определятся с кандидатурой на пост заместителя председателя Заксобрания, а также утвердят персональный состав постоянных комиссий.

Напомним также, что на последних заседаниях ЗС ЛО предыдущего созыва было принято решение об изменении структуры парламента, по которой будет работать текущий созыв. Так, вместо пяти заместителей председателя Заксобрания будет лишь один вице-спикер, число постоянных комиссий сократится с 13-ти до 11-ти, на постоянной основе, с заработной платой, будет работать только половина вновь избранных парламентариев.

В связи с этим на предстоящем заседании Заксобрания будет определено, кто из депутатов будет осуществлять свои полномочия на профессиональной постоянной основе, а кто — на непостоянной основе, продолжая трудиться по своему основному месту работы.

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На выборах в Законодательное собрание Ленобласти 18 сентября «Единая Россия» набрала 51,25%. Второе место, с 14,65% голосов, досталось ЛДПР, третье — «Справедливой России» с 12,79%, на последнем месте с 12,49% оказалась КПРФ.

В соответствии с методикой распределения мандатов, партии «Единая Россия» досталось 15 мандатов, ЛДПР — 4, «Справедливая Россия» — 3, КПРФ — 3. Кроме того, единороссы победили во всех 25-ти одномандатных округах, заполучив тем самым еще 25 депутатских мандатов.

Получив в общей сложности 40 из 50-ти мандатов, «Единая Россия» составит 80% депутатов областного парламента.