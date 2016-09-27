Пестовский район Новгородской области возглавил зам бывшего главы
Пестово, Новгородская область, 27 сентября, 2016, 22:55 — ИА Регнум. В Пестово Новгородской области сегодня, 27 сентября, на заседании районной думы главой Пестовского муниципального района избран Дмитрий Иванов, ранее занимавший пост заместителя главы района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, за него проголосовало большинство депутатов.
По результатам конкурса, состоявшегося 15 сентября, депутатам для избрания на пост главы были предложены две кандидатуры: помимо Дмитрия Иванова, конкурсный отбор прошёл Юрий Твердохлебов, ранее возглавлявший МУП «Боровичский водоканал».
Глава района был избран в ходе тайного голосования. За него проголосовали 12 депутатов районной думы.
Решением думы также назначена дата вступления в должность вновь избранного главы района: на завтра, 28 сентября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы глав муниципалитетов в Новгородской области отменены с 2015 года.