Дрезден, Германия, 27 сентября, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Немецкая полиция повысит меры безопасности для защиты мусульманских институтов в Дрездене после того, как две самодельные бомбы взорвались в восточной части города — одна в мечети и другая в международном конференц-центре, передаёт Reuters.

esosedi.ru Мечеть в Дрездене

Хотя имам мечети находился внутри здания с женой и сыновьями, никто из них не пострадал от взрывов

«Даже если мы до сих пор не имеем никаких заявлений ответственности, мы должны основываться на том, что мотив был ксенофобский», — говорит Хорст Кретцшмар, начальник полиции Дрездена.

Кретцшмар отметил, что три мечети, мусульманский общественный центр и молитвенная комната будут немедленно взяты под охрану.