Псков, 27 сентября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие города Пскова «Центральная городская аптека № 2» планируется включить в план приватизации на 2016 год. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 сентября, в пресс-службе муниципалитета, власти считают, что только так можно сохранить нормальную работу аптеки, расположенной на Октябрьском проспекте, 16.

vespskov.com Городская аптека

«С 2017 года аптека в статусе муниципального предприятия будет обязана проводить закупки лекарств по федеральному закону № 44-ФЗ, который подразумевает приобретение препаратов по международному непатентованному названию. Это приведет к невозможности закупки специфических популярных среди населения лекарств, существенному снижению конкурентоспособности аптеки на фармакологическом рынке города. В конечном итоге предприятие может обанкротиться», — отметил руководитель предприятия Владимир Якубанец.

По его словам, Центральная городская аптека № 2 — единственная аптека в городе, которая не только реализует готовые лекарства, но и изготавливает препараты по рецептам врачей. Кроме того, как отметил Якубанец, она «играет важную роль в сдерживании роста цен на лекарства в Пскове».

Для сохранения стабильной работы городской аптеки предложено изменить её организационно-правовую форму — с муниципального предприятия на общество с ограниченной ответственностью.

Депутат Валерий Лесников при обсуждении вопроса на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности выразил опасение, что после приватизации аптеки город рискует утратить объект недвижимости, где размещено предприятие, а также потеряет возможность повлиять на дальнейшую судьбу аптеки. Но представители администрации города Пскова заверили, что 100% доли будет принадлежать муниципалитету, а значит — все важные стратегические вопросы управления предприятием будут решаться непосредственно городским парламентом.

«В этом статусе аптека сможет осуществлять закупки препаратов по прежнему алгоритму, обеспечивая жителей города широким ассортиментом лекарств», — пояснили в пресс-службе Пскова.

Вопрос будет вынесен для принятия решения на очередную сессию Псковской городской думы.