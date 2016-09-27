Чебоксары, 27 сентября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Чувашское отделение «Единой России» провело сегодня, 27 сентября, региональную конференцию, где говорили о «крупной победе» на прошедших выборах и определились с кандидатурой спикера Госсовета Чувашии. Выбирали между депутатами Валерием Филимоновым и Владимиром Викторовым. Заседание прошло во Дворце детского и юношеского творчества: в фойе витала атмосфера праздника, всеобщей расслабленности и даже веселья, на трибуне это состояние порой доходило до крайностей и обретало форму политического фарса. Первым лицам региона прощали ошибки в выступлениях, по команде и без — дружно аплодировали, и хохотали над испускаемыми шутками. Пожалуй, единственным, кто выбивался из общего настроения, был лидер чувашских единороссов Николай Малов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экс-глава Чебоксар Анатолий Игумнов и депутат горсобрания Владимир Кузин

Вступительное слово было предоставлено главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, который констатировал, что «политическая борьба — серьёзная, ответственная — позади»: «Конкурентная среда была достойная. По легитимности могу сказать, что количество жалоб было минимум, среди регионов Российской Федерации мы выглядим хорошо». Отметим, что и ЦИК Чувашии, и региональные власти до сих пор не озвучили конкретные цифры по жалобам в день голосования, отмахиваясь, что «было минимум». Напомним, что накануне выборов Чувашия выбилась в безоговорочные лидеры в стране по числу жалоб: из 4 тыс. обращений в полицию около 500 было из республики. В результате в Чувашию ко дню выборов стянута дополнительная «группа офицеров» из МВД РФ для обеспечения общественного порядка.

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Говоря о текущих задачах, Михаил Игнатьев подчеркнул, что сейчас «надо исполнять наказы избирателей». Для чего нужно «сделать алгоритм действий, программу для дальнейших действий на наш общий результат — политической партии «Единая Россия»: «Чтобы смотреть не только на горизонт, а уже за горизонт. Должны соответственно влиять на социальное самочувствие избирателя, иметь обратную связь». И поставил задачу «претворять в жизнь» «лучшие практики» регионов, где «лучше голосуют (за «Единую Россию»), потому что они по-другому работают с избирателями».

Но наибольшее недоумение вызвало заявление Михаила Игнатьева о том, что «в истории Чувашской Республики ещё не было, чтобы с территории Чувашской Республики были избраны пять депутатов» в Государственную думу. Напомним, не так давно, в 2007—2011 годах, Чувашию в Госдуме представляли пять депутатов, из них трое — члены партии «Единая Россия». И тогда политическая история творилась на глазах Игнатьева, который возглавил республику в августе 2010 года, а до этого работал в правительстве Чувашии. Что могло значить подобное заявление, можно только догадываться.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам голосования 18 сентября 2016 года на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 50,92% голосов, КПРФ — 13,42%, ЛДПР — 11,72%, «Справедливая Россия» — 10,69%. На госдумовских выборах в 2011 году единороссы в Чувашии набрали 43,42% голосов, в 2007 году — 62,27%, в 2003 году — 38%. По итогам нынешних выборов Чувашию в федеральном парламенте будут представлять пять депутатов: единороссы Алёна Аршинова и Леонид Черкесов, справороссы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, коммунист Валентин Шурчанов. После выборов 2011 года в федеральный парламент прошли четыре депутата от Чувашии (единороссы Алёна Аршинова, Руслан Тихонов, Анатолий Аксаков и Валентин Шурчанов). В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли пять человек: три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, а также коммунист Валентин Шурчанов и справоросс Анатолий Аксаков. На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8,25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5,58%.

Более детально говорил об итогах кампании-2016 лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета Николай Малов, которого пришлось представлять несколько раз. Сначала вдруг отключился исправно работавший микрофон, а затем глава Чебоксар Леонид Черкесов повысил Малова до должности «генерального секретаря партии «Единая Россия». Последовал взрыв смеха. «Так высоко сегодня не летаем. Не генеральный секретарь, просто секретарь», — с грустной улыбкой отреагировал Малов.

В начале своего выступления он признался, что «под глубоким впечатлением от выборов». Вероятно, впечатление это не только партийное, но и личностное. Напомним, Малов баллотировался в Госдуму РФ и Госсовет Чувашии. При этом на выборах в Госдуму главного единоросса региона, победителя праймериз по Канашскому округу оставили за бортом как одномандатника, предложив сомнительное утешение — десятое место в региональной группе партсписка. И именно к ситуации в Канашском округе лидер чувашскх единороссов возвращался в своей речи несколько раз, подчёркивая, что кандидата от партии (читай — Николая Малова) не выдвигали «по политическим соображениям, и «мы осознанно уступили возможный мандат в Госдуму партии «Справедливая Россия», чтобы «в парламенте было как можно больше представителей и других партий». Звучало это как попытка оправдаться.

Говоря в целом об итогах, Малов подчеркнул, что «Единая Россия» в Чувашии показала «высокий результат». По региональному списку в Госдуму, включавшего, наряду с Чувашией, Марий Эл, Мордовию и Нижегородскую область, от республики проходит пятый номер списка Алёна Аршинова. Всего по единому округу из 20 «списочников» мандаты получили восемь человек. В Госсовет Чувашии, который состоит из 44 парламентариев, прошли 36 единороссов: партия взяла все 22 одномандатных округа и 14 мест из 22 по партийным спискам. В предыдущем созыве у единороссов было 33 мандатов.

Николай Малов отметил, что в Чувашии «неоценимый вклад» в победу «Единой России» оказал «наш глава республики» Михаил Игнатьев, возглавивший список партии на выборах в Госсовет. И особо выделил районы, где избиратели оказали «наибольший кредит доверия» и где единороссы набрали наибольшее число голосов — Шемуршинский, Батыревский, Яльчикский.

Лидер чувашских единороссов, делая реверанс в сторону региональной власти, умолчал, что минимальное число голосов единороссы получили в муниципалитетах, которые ассоциируются с первыми лицами региона. Согласно данным ГАС «Выборы», это Чебоксарский район (48,71%) — малая родина главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела, а ближайший соратник Игнатьева, глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров является фигурантом уголовного дела. Также минимум голосов за «Единую Россию» — в Ядринском районе (49,48%), откуда родом сам Николай Малов. Значительно сдал позиции и скатился в число середнячков Янтиковский район (62,39%), которым ранее руководил Юрий Васильев, ныне — руководитель администрации главы Чувашии.

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«Единая Россия» одержала крупную победу. Но потчевать на лаврах не собираемся. Тем более, что осталось чувство лёгкой неудовлетворённости, ведь мы ставили задачу войти в первую двадцатку регионов по результатам голосования за «Единую Россию». Сегодня мы на 33-й позиции. Поэтому нам предстоит реализовывать предвыборные обещания», — обосновал необходимость выполнять обещания Малов.

Разобравшись с итогами, единороссы выбрали кандидата на должность спикера Госсовета Чувашии. Им стал депутат трёх созывов, директор государственной аптечной сети «Фармация» Валерий Филимонов, за которого проголосовали 97 человек из 104. Три человека поддержали его конкурента Владимира Викторова — директора чебоксарской стоматологической поликлиники, который ранее был депутатом городского собрания Чебоксар. Четыре бюллетеня было испорчено.

Уже после голосования, чтобы заполнить паузу, Николай Малов предоставил слово кандидатам в спикеры. «Это уже не повлияет на конечный результат. А то скажут, что вообще кандидатов не показали», — под всеобщий гогот сказал единоросс. Заседание стало превращаться в фарс. Владимир Викторов был краток, отметив, что «раскачиваться нет времени, кандидатура согласована» и пожелал, «как стоматолог», «крепких зубов, зубы нам нужны». Валерий Филимонов заверил, что «все силы, опыт, который у меня есть, буду вкладывать в эту работу». И пообещал, что работа будет «на принципах демократии, где меньшинство подчиняется большинству».

Также на заседании были внесены изменения в порядке ротации в составе регионального политического совета «Единой России». Из него были выведены четыре человека, в их числе — находящийся под следствием глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров. Его место занял глава фракции единороссов в Госсовете Вячеслав Рафинов.