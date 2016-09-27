Тель-Авив, Израиль, 27 сентября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Близкие родственники бывшего президента Израиля и лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса поспешили к больничной койке после сообщений СМИ о том, что его состояние ухудшилось, и он близок к смерти, передаёт Reuters.

IAEA Imagebank Шимон Перес

93-летний Перес был госпитализирован после инсульта двумя неделями ранее, и его состояние улучшалось, прежде чем он, по данным израильских СМИ, перенёс серьёзный удар сегодня.

Пресс-секретарь больницы сказал, что его состояние «было и остаётся серьёзным, есть реальная угроза его жизни. Он прибыл две недели назад, когда мы были более оптимистичны, но с течением времени не было никакого улучшения, поэтому, естественно, меньше оптимизма».

«Мы слышали (от врачей) о его серьёзном и ухудшающемся состоянии, и мы все молимся. Мы все привыкли видеть активного и напряжённого Шимона», — говорит министр внутренних дел Арье Дери.