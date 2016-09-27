Казань, 27 сентября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. В мужской волейбольной Суперлиге 27 сентября сыграно семь матчей первого тура.

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Розыгрыш мужской волейбольной Суперлиги в этом году является ни чем иным, как 26-м чемпионатом России.

Традиционно последние годы в первом туре встречаются чемпион России и Обладатель Кубка России. Сегодня это казанский «Зенит» и московское «Динамо», а сам Суперкубок в этом году носит имя Алексея Петровича Якушева, знаменитого волейболиста московского «Динамо».

Суперкубок достался «Зениту», счёт 3:0 наводит на мысль, что как и в прошлом году казанцы будут доминировать на волейбольных площадках России. Эта мысль явно преждевременная, борьба предстоит долгая. Первый же тур принёс следующие результаты:

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 2:3 (25:17, 18:25, 28:30, 25:17, 11:15)

(25:17, 18:25, 28:30, 25:17, 11:15) «Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) 2:3 (23:25, 24:26, 25:23, 25:15, 13:15)

(23:25, 24:26, 25:23, 25:15, 13:15) «Нефтяник» (Оренбург) — «Локомотив» (Новосибирск) 1:3 (22:25, 25:17, 20:25, 23:25)

(22:25, 25:17, 20:25, 23:25) «Нова» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород) 3:2 (25:22, 25:22, 14:25, 22:25, 15:10)

(25:22, 25:22, 14:25, 22:25, 15:10) «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 3:0 (25:20, 25:14, 25:22)

(25:20, 25:14, 25:22) «Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) 3:0 (25:14, 25:18, 25:15)

(25:14, 25:18, 25:15) «Динамо» (Краснодар) — «Кузбасс» (Кемерово) 1:3 (23:25, 25:22, 1ё9:25, 19:25)

Таблицу розыгрыша мужской волейбольной Суперлиги смотрите здесь.