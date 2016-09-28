Ереван, 28 сентября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают оставаться на низком уровне. Вызванный этой ситуацией кризис затронул все государства, экономика которых по большей части зависит от добычи «черного золота». В список этих стран входит и Азербайджан, который тратил значительные средства, получаемые от добычи нефти, на закупку вооружения. ИА REGNUM поинтересовалось у эксперта по геополитике Южного Кавказа Анжелы Элибеговой, как нестабильная внутриэкономическая ситуация может сказаться на внешней политике Азербайджана, в частности в отношении Армении.

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«Обычно любое внутриполитическое и внутриэкономическое потрясение в Азербайджане бьет по фронту, потому что это самый лучший способ отвлечь внимание общественности от каких-то насущных проблем. Образ внешнего врага в лице армян, давно отработанный в пропаганде Баку, продолжает отлично работать», — отметила Элибегова.

По ее словам, в 2014 году, когда в Азербайджане впервые упали цены на нефть, был сбит армянский военный вертолет. Затем во время девальвации постоянно начинались какие-то сложности на границе. «В итоге мы получили апрель, когда Азербайджану нужна была маленькая психологическая победа для своего общества, которое ликовало, до конца не осознавая, что в итоге они ничего не освободили и не получили, а потеряли огромное количество техники и живой силы. Но в психологическом плане Ильхаму Алиеву удалось решить вопрос для своего общества», — добавила эксперт.

Отвечая на вопрос, продолжит ли Баку тратить значительные средства на вооружение на фоне экономических проблем, Элибегова подчеркнула, что Азербайджан вынужден это делать. «Они урезали все остальные инфраструктурные, инвестиционные проекты и т.д., но урезать траты на вооружение Баку сегодня не может себе позволить», — отметила эксперт.

Касаясь реакции на проведенный недавно военный парад в Ереване в честь 25-летия независимости Армении, в частности, продемонстрированное вооружение, Элибегова подчеркнула, что до парада в Азербайджане говорили, что «Искандеры» принадлежат не Армении, а России. Затем, азербайджанские СМИ сделали запрос в МИД РФ, где им ответили, что оружие было продано в рамках двусторонних договоренностей.

«Далее в Азербайджане риторика немного изменилась. В частности Баку стал утверждать, что хотя «Искандеры» и принадлежат Армении, однако она не рискнет ими воспользоваться. Кроме того, заявляют, что у них есть аналогичные виды вооружений, которые стоят в Нахичеване», — добавила эксперт.

Она подчеркнула также, что риторика Азербайджана меняется и в сторону обиды на РФ, за то, что она продает оружие не им, а Армении. «В целом, за это время через азербайджанских экспертов и СМИ проталкивались три основные пропагандистские волны. Сначала это было отрицание, потом попытка балансирования, а сейчас возникли реальные обиды. Я думаю, что дальше мы увидим много интересного, и попытки купить «Искандеры» и обиды на Россию за то, что она продала оружие Армении, а не Азербайджану».