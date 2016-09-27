Киев, 27 сентября, 2016, 21:02 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

В Донбассе продолжаются спорадические перестрелки с применением минометов и бронетехники. Украинские войска несут потери в живой силе. Об этом 27 сентября информируют Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, обстановка на Донетчине имеет тенденцию к стабилизации, в частности за прошедшие сутки украинские силовики сократили количество обстрелов позиций ВС ДНР до 46 раз. «Из запрещенных вооружений по территории населенных пунктов противником было выпущено 19 мин калибра 120-мм и 82-мм. Огонь с применением 120-мм и 82-мм минометов открывался с позиций 30 отдельной механизированной бригады из района населенного пункта Старогнатовка, по приказу командира бригады Гараз, и с позиций 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина», командиром которого является Власенко», — сказал Басурин.

Кроме того, он подчеркнул, что огонь противником открывался из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Новоласпа, Донецк (Петровский район) и пункту пропуска Майорск (под Горловкой). «Важно отметить, что подразделения Народной милиции не допустят использования украинской стороной наших мирных инициатив для захвата территорий республики и будут пресекать любые попытки прорывов и атак для захвата наших позиций, как это было на прошлых неделях. Жители ДНР могут быть уверены, что мы не отдадим ни пяди земли нашей территории. При этом наше руководство выступает за диалог и мирное урегулирование конфликта на Донбассе, любой приказ которого мы выполним беспрекословно», — заверил Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ вдоль линии соприкосновения. «В районе населенных пунктов: Гранитное (0,5 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие трех 152-мм САУ «Акация», двух танков и двух грузовых автомобилей с ГСМ и боеприпасами; Яснобродовка (14 км от линии соприкосновения) на Яснобродовский полигон отмечено перемещение девяти 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Кроме того, нашей разведкой зафиксирован подвоз боеприпасов в населенные пункты: Новогнатовка, Николаевка, Марьинка, Заря и Рыбинское. За прошедшие сутки противник пополнил свои запасы в общей сложности на 20 грузовых автомобилей», — уточнил Басурин.

Он также проинформировал, что согласно агентурным источникам в штабе «АТО», противник спланировал взорвать военные склады с боеприпасами, возложив вину на подразделения НМ ДНР. «Подобные провокации украинской стороне необходимы для поддержания напряженности в зоне «АТО», демонстрации угрозы со стороны народных республик и убеждения своих заокеанских хозяев в необходимости выделения Украине летального оружия. Мы предупреждаем мирное население Новогнатовки, Николаевки, Марьинки, Зари и Рыбинского: будьте бдительны, власти Украины могут принести вас в жертву для реализации своих корыстных планов», — подытожил Басурин.

В то же время, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на Луганщине украинские войска в нарушение Минских соглашений разместили вблизи линии соприкосновения зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» и противотанковые орудия. «ВСУ продолжают нарушать условия пребывания военной техники и вооружения вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также используют режим прекращения огня для наращивания своего военного потенциала и своих подразделений в зоне так называемой «АТО». В районе н.п. Чугинка на позициях 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ находится зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». В районе н.п. Дмитровка (Новоайдарский район — примечание ЛИЦ) обнаружены три единицы 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». В н.п. Петровка Новоайдарского района в зоне ответственности все той же 28-й отдельной механизированной бригады ведутся инженерные работы по оборудованию склада для размещения боеприпасов», — сказал Марочко.

«Исходя из печального опыта в н. п. Сватово, расположение склада боеприпасов в населенном пункте крайне опасно и является грубейшим нарушением требований безопасности, но командование ВСУ, видимо, это не беспокоит», — отметил Марочко.

По его словам, в Донбассе солдаты ВСУ грабят бизнес, чтобы приобрести спиртные напитки. «В связи с возросшим недовольством военнослужащих ВСУ, связанных с несвоевременным увольнением, количество нарушений правопорядка и воинской дисциплины существенно возросло. Примером этому служат участившиеся случаи употребления спиртных напитков среди военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н.п. Станица Луганская. В н.п. Попасная отмечаются случаи продажи личным составом 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вещевого имущества, горюче-смазочных материалов местным жителям или обмена их на спиртные напитки. В н.п. Мироновский на блокпосту личный состав 59-й бригады, находящийся в дежурной смене, занимается изъятием денежных средств у предпринимателей, перевозящих грузы. Впоследствии на вырученные деньги военнослужащие покупают все ту же алкогольную продукцию», — считает Марочко.

В свою очередь, 27 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения».

Он сообщил, что вчера «впервые за две последние недели наблюдается определенная эскалация военной обстановки на линии фронта». «За прошедшие сутки враг 40 раз нарушил режим прекращения огня», — сказал Лысенко.

Полковник отметил, что бойцы ДНР и ЛНР продолжают препятствовать работе международных наблюдателей на линии боевого соприкосновения и в местах, где должен происходить отвода сил и техники. Лысенко уточнил, что на Луганском направлении традиционно «горячими точками» оставались Станица Луганская и Попаснянский район, где ВС ЛНР 10 раз открывали огонь по силам «АТО».

По его словам, позиции ВСУ в поселках Нижнее Лозовое и Зайцево (Донецкое направление) были обстреляны из 120 мм минометов (24 мины) и бронетехники. Всего на Донецком направлении ВС ДНР 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

При этом на Мариупольском направлении 2/3 вооруженных провокаций со стороны ВС ДНР пришлось на Марьинку. «Враг стрелял из легкого вооружения, были активны снайперы противника. Также неспокойно было недалеко от Павлополя и Широкино… В целом именно на Мариупольском направлении произошло наибольшее число вражеских обстрелов — 18», — подытожил Лысенко. Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что с начала 2016 года в Донбассе погибли 168 украинских солдат, еще 777 военных получили ранения. Он уточнил, что с 1 сентября (начало перемирия в Донбассе) погибли 10 военных. «Вы можете себе представить такое перемирие, когда у нас с начала этого года 945 потерь, в том числе 168 убитых солдат и офицеров. И после 1-го сентября у нас десять убитых и много раненых. Такого рода перемирие трудно оценить превратно», — добавил Полторак.

Напомним, 27 сентября источник в Народной милиции ДНР заяви, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции ополчения в Ясиноватой и на окраинах Донецка. По его словам, украинские войска вели огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.