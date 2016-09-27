Иваново, 27 сентября, 2016, 20:58 — ИА Регнум. В Ивановской области стартует акция «Слово об учителе». Телевизионная запись обращений граждан Ивановской области к любимым учителям будет проходить 28 и 30 сентября в вечерние часы в атриуме ТРЦ «Серебряный город». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном департаменте образования.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Участниками акции могут стать все желающие — как частные лица, так и общественные организации, творческие объединения, региональные средства массовой информации. Поздравления учителям можно также направлять через Общественную приемную регионального интернет-портала департамента образования Ивановской области

Акция приурочена к предстоящему Дню учителя, отмечаемому в России 5 октября. Как отмечают организаторы, она проводится для повышения престижа учительской профессии и формирования позитивного образа педагога, привлечения внимания общественности к учительскому труду, ориентации обучающихся старших классов школ на освоение педагогических профессий.

По сложившейся традиции в этом году в ней примут участие члены правительства области и регионального парламента. В 2015 году о своём любимом учителе рассказал губернатор региона Павел Коньков.

Организаторы акции — правительство Ивановской области и департамент образования Ивановской области. Информационную поддержку осуществляет государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ивтелерадио». По итогам акции будет подготовлен фильм «Слово об учителе», который будет транслироваться в преддверии праздника.