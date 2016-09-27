СМИ: по факту растления малолетних в московской школе №57 возбуждено дело
Москва, 27 сентября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. После доследственной проверки московской школы №57 принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Развратные действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает телеканал RT.
Напомним, скандал в школе №57 разразился после того, как в сети интернет появилась статья о случаях растления малолетних школьников преподавателями. Выяснилось, что преподаватель истории из школы №57 Борис Меерсон совращал своих учениц на протяжении нескольких лет.
Теперь Меерсон и окончившая школу №57 в 2008 году Мария Немзер стали фигурантами уголовного дела. Стоит отметить, что оба они сейчас скрываются в Израиле.
Этот скандал вызвал широкий общественный резонанс. Директору школы №57 пришлось уйти в отставку.