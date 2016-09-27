Москва, 27 сентября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. После доследственной проверки московской школы №57 принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Развратные действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает телеканал RT.

Филипп Мерсье. Школа для девочек. 1738

Напомним, скандал в школе №57 разразился после того, как в сети интернет появилась статья о случаях растления малолетних школьников преподавателями. Выяснилось, что преподаватель истории из школы №57 Борис Меерсон совращал своих учениц на протяжении нескольких лет.

Теперь Меерсон и окончившая школу №57 в 2008 году Мария Немзер стали фигурантами уголовного дела. Стоит отметить, что оба они сейчас скрываются в Израиле.

Этот скандал вызвал широкий общественный резонанс. Директору школы №57 пришлось уйти в отставку.