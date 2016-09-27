Киев, 27 сентября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Украина рассчитывает на поддержку Израиля в вопросе «деоккупации» Крыма и восстановления территориальной целостности. Об этом 27 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Израиля Рувеном Ривлином, передает ИА REGNUM.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

«Особое внимание сейчас надо уделить обсуждению вызовов безопасности, которые возникли перед Украиной в связи с агрессией Российской Федерации. Мы подтвердили общность наших позиций в части поддержки Израилем суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и необходимости полного выполнения Минских договоренностей. Мы рассчитываем на последовательную поддержку наших израильских партнеров и в вопросе деоккупации Крыма, и в вопросе территориальной целостности Украины», — рассказал Порошенко.

Глава государства выразил надежду в то, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС и создание зоны свободной торговли увеличит приток израильских инвестиций в Украину. «Наш прогресс с точки зрения предоставления украинцам права безвизовых путешествий, и наши израильские партнеры с энтузиазмом поддерживают такие действия по отношению к Украине. Подробно рассказал об имплементации соглашения по Ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. И уверен, что это будет еще одним аргументом для увеличения израильских инвестиций в Украину», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина и Израиль проведут заседание совместной Комиссии по вопросам подписания договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) и экономическому сотрудничеству. «Мы договорились ускорить переговоры по заключению соглашения о свободной торговле, потому что это единственная антикризисная мера, которая является абсолютно взаимовыгодной… Мы договорились о проведении дней украинской культуры в декабре в Израиле. Мы договорились о значительном расширении нашего экономического сотрудничества. Я предложил нашим израильским партнерам, инвесторам принять участие в масштабной приватизации, которая будет происходить на Украине в 2016—2017 годах», — добавил Порошенко.

Напомним, в декабре 2015 года в ходе государственного визита в Израиль украинская делегация во главе с президентом Порошенко согласовала сроки подписания договора о ЗСТ, а также подписала ряд двусторонних документов. «Мы договорились существенно ускорить подписание соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем, договорились, что это должно произойти в первой половине следующего года», — заявил Порошенко.

Ранее, посол Израиля на Украине Элиав Белоцерковски отказался рассказать, насколько велика возможность усиления военно-технического сотрудничества между странами. «Мы на 100% поддерживаем целостность Украины, но, в то же время, мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией», — сказал Белоцерковски.

При этом Израиль не поддерживает антироссийские санкции, а ряд израильских компаний продолжают вести торговлю с Крымом. Вместе с тем, по словам Белоцерковски, власти Израиля не могут указывать частным компаниям, что им делать или чего не делать. «У нас четкая позиция по Крыму — мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Наша задача — довести до их сведения, что это наказуемо. Мы не даем рекомендаций частным компаниям», — добавил Белоцерковски.