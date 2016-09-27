Киев, 27 сентября, 2016, 20:54 — ИА Регнум.



В Бабий Яр привозили людей машинами и расстреливали

Во время Второй мировой войны многие украинцы, а также члены ОУН занимались истреблением еврейского народа. Об этом 27 сентября заявил президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на парламентских слушаниях в Верховной Раде Украины, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, передает ИА REGNUM.

Он напомнил, что в 40-е годы 20 века в Бабьем Яре и других местах современной Украины были убиты около 1,5 млн евреев. «Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. Верно и то, что было более 2,5 тыс. праведников народов мира — те считанные искры, которые ярко горели в период темных сумерек человечества. Однако большинство молчали. Отношения между украинским и еврейским народами сегодня устремлены в будущее, но мы не можем допустить, чтобы история как с ее страшными, так и с ее хорошими событиями забылась», — рассказал Ривлин.

Он призвал украинцев отказаться от практики реабилитации и прославления антисемитов. «Антисемитизм следует признавать таким, каким он был в прошлом и в его сегодняшней обличье. И нельзя реабилитировать и прославлять антисемитов. Никакими политическими интересами не оправдать безразличное молчание или невнятное бормотание, когда речь идет о антисемитистских структурах. Лидеры стран, разделяющих антисемитские, расистские и неонацистские взгляды никогда не станут желанными и полноправными членами семьи народов мира», — добавил Ривлин.

Президент Израиля также выразил восхищение демократическими изменениями на Украине. «Сегодня Украина поворачивает к миру новое лицо. Украина доказывает на деле, а не на словах, свое глубокое стремление к изменениям и совершенствованию. Я восхищаюсь Украиной и ее демократическим устройством, который она воплощает с гордостью, несмотря на вызов, стоящий перед ней в сфере безопасности и экономики. Я полон восторга от парламента, выражающего живой дух демократии. Для меня большая честь выступать перед вами как партнер и друг», — подчеркнул Ривлин.

В свою очередь, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook опроверг участие ОУН в Холокосте евреев и отметил, что «чтение памяти жертв Бабьего Яра было бы более искренним без использования мифов тех, кто стирал память о них». «К сожалению, президент Израиля в своем выступлении в украинском парламенте повторил советский миф о участие ОУН в Холокосте», — констатировал Вятрович.

Напомним, в сентябре Украина отмечает 75-ую годовщину трагедии Бабьего Яра. По официальным данным, в 1941—1943 гг. в Бабьем Яре (Киев) нацисты при помощи украинских коллаборационистов расстреляли до 100 тыс. человек, две трети из которых составили евреи.