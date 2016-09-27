Ханты-Мансийск, 27 сентября, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Глава Ханты-Мансийска Василий Филипенко досрочно покинул свой пост в связи с избраним депутатом думы Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы ХМАО.

admhmansy.ru Василий Филипенко

Василий Филипенко официально заявил о своем решении сегодня. В должности главы Ханты-Мансийска он проработал более пяти лет, с 31 марта 2011 года. Он был избран мэром путем тайного голосования депутатами гордумы и воглавлял одновременно парламент муниципалитета. Завтра, 28 сентября, парламентарии соберутся на заседание и запустят процедуру новых выборов мэра Ханты-Мансийска.

Напомним, 18 сентября Василий Филипенко одержал победу, как одномандатник от партии «Единая Россия», получив 64% голосов избирателей. Также он проходил и по партийному списку. Напомним, дума ХМАО состоит из 38 представителей: 19 избираются по одномандатным округам, и еще 19 — по партийным спискам. На выборах в думу ХМАО «Единая Россия» получила 46,58% голосов избирателей. Василий Филипенко был третьим в списке. Политаналитики пророчат ему место вице-спикера парламента Югры.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все годы работы на посту главы города. Спасибо всем, кто отдал мне свой голос на выборах 18 сентября. Я перехожу в думу автономного округа, где буду отстаивать интересы Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, заниматься проблемами муниципалитетов. Ухожу недалеко, остаюсь жить здесь, в городе. Все будет под контролем», — прокомментировал Василий Филипенко свой выбор.