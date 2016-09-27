Иваново, 27 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Ивановская область примет участие в проекте «Белая роза», который направлен на открытие медицинских центров ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин. Курирует проект Светлана Медведева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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По информации ведомства, открытие такого центра в Иванове планируется в 2017 году. Здесь можно будет получить консультации гинеколога, маммолога, эндокринолога, онколога, психолога, а также пройти все необходимые обследования для выявления онкозаболеваний.

За последние восемь лет в регионе на 10% увеличилось количество выявленных на ранней стадии злокачественных новообразований, смертность от таких заболеваний за аналогичный период снизилась на 11%.

Вопросы доступности онкологической помощи в Ивановской области обсуждались 27 сентября на заседании регионального правительства. Его участники пришли к выводу о необходимости разработки комплексной программы по информированию населения и раннему выявлению онкологических заболеваний.

В настоящее время в регионе сформирована трехуровневая система оказания онкологической помощи. Первый уровень — первичная доврачебная медицинская помощь. Это смотровые кабинеты и ФАПы, задача которых провести профилактический осмотр для ранней диагностики визуальных форм рака. Второй уровень — первичная специализированная помощь в онкологических кабинетах в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Третий уровень — специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.

В Ивановской области показатель общей смертности за 2015 год составил 16 человек на тысячу населения. В общей структуре смертности онкологические заболевания в регионе занимают второе место. Показатель смертности от новообразований увеличился в 2015 году на 0,05%. В Российской Федерации по уровню смертности от злокачественных новообразований Ивановская область занимает 29 место, в ЦФО — 12 место. Первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований женщин занимает рак молочной железы. У мужчин наиболее часто встречается рак трахеи, бронхов, легкого, предстательной железы.